- Un nou cimitir, la Alba Iulia. Unde urmeaza sa fie construit și cum va arata. Elaborarea PUZ, in consultare publica Un nou cimitir urmeaza sa fie construit in curand la Alba Iulia, in zona turnatoriei Saturn SA (fosta Mecanica). Acesta va avea acces din viitoarea centura de nord a municipiului, care…

- VIDEO| Primul bloc VERDE construit la Alba Iulia: Este ”tapetat” cu panouri solare și independent energetic. Cand vor putea fi achiziționate primele apartamente și la ce preț Primul bloc VERDE construit la Alba Iulia: Este ”tapetat” cu panouri solare și independent energetic. Cand vor putea fi achiziționate…

- Primarul Capitalei Nicusor Dan a anuntat ca lucrarile de consolidare si renovare la Podul Mare din Cismigiu au fost finalizate, potrivit news.ro„Am reabilitat Podul Mare din Cismigiu, un simbol al parcului monument istoric. Lucrarile de consolidare si renovare a Podului Mare, construit in urma cu…

- FOTO-VIDEO: Cum arata Casa Casatoriilor din Alba Iulia și cand ar urma sa fie finalizate lucrarile Lucrarile avanseaza la Casa Casatoriilor din Alba Iulia, un spațiu special amenajat in cadrul Primariei, unde urmeaza sa fie oficiate casatoriile civile. Potrivit viceprimarului Emil Popescu, sala ar urma…

- Ziua de 14 februarie 2023 va ramane in istoria Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia ca ziua in care a avut loc solemnitatea sfintirii Capelei Militare, dupa lucrarile de reabilitare, reparații și restaurare pictura, desfașurate in ultima perioada. Inaltpreasfințitul Parinte Irineu,…

- FOTO| S-a dat startul la al doilea lot al mega proiectului de mobilitate, in Alba Iulia: Au inceput lucrarile pe strada Tudor Vladimirescu FOTO| S-a dat startul la al doilea lot al mega proiectului de mobilitate, in Alba Iulia: Au inceput lucrarile pe strada Tudor Vladimirescu Astazi, 13 februarie,…

- Lucrarile de amenajare a locului de joaca de la Gradinița ”Scufița Roșie” din Alba Iulia au fost finalizate, iar copiii se pot bucura, in siguranța, de momentele de recreație. Noul loc de joaca pentru copii este compus din multiple unitați de joaca, tobogane, platforme, balansoare și figurine, proiectate…

- Afectata de amprenta timpului, capela militara cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia avea nevoie de restaurare și reinnoire pentru a-i conferi din nou unicitate, splendoare și insuflețire, in așteptarea sfințirii, la jumatatea lunii…