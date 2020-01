​În urma cu 10 zile o companie privata din India a lansat un tren expres care parcurge 480 km în 6 ore și un sfert, are tablete pe scaunele de la clasa business, WiFi și jaluzele acționate electric. India este celebra pentru trenurile ultra-aglomerate și pentru calatorii care stau pe vagoane, dar a investit mult în ultimii ani, vrea sa creasca porțiunile cu viteza de 130-160 km/h și planuiește și o linie de mare viteza.



Compania privata IRCTC a lansat un an al doilea tren sub brand-ul Tajas Express între Ahmedabad și Mumbai, drumul de 480 km/h fiind parcurs cu viteze…