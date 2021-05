VIDEO: CUM arată clipul de TOLERANȚĂ 0 pentru cei ce aruncă gunoaie pe Valea Someșului Mai mulți primari de pe Valea Someșului ”au dat mana” pentru a lupta cu cei ce arunca gunoaiele aiurea. Ziua de 1 MAI a fost desemnata ziua de TOLERANȚA 0. CUM arata clipul: Valea Someșului a intrat imntr-o noua ERA privind lupta impotriva gunoaielor aruncate aiurea. Dupa ce s-a apelat la fel și fel de metode de a stopa fenomenul, s-a facut un PLAN ce a intrat in vigoare de sambata, 1 MAI 2021. Mai mulți primari, in frunte cu Traian Ogagau- cel mai inverșunat primar in acest tip de lupta- au dat mana pentru a scapa de nesimțiții care-și bat joc de natura. Patru primari de pe Valea Someșului, in… Citeste articolul mai departe pe bistriteanu.ro…

