- Intors luna trecuta dintr-o calatorie de serviciu in China si acuzand simptome de gripa, Osmel Martinez Azcue s-a testat pentru coronavirus la un spital din Florida. Doua saptamani mai tarziu, a primit si nota de plata: 3.270 de dolari. Barbatul, care lucreaza la o companie de dispozitive medicale si…

- Persoanele infectate cu coronavirus dar care s-au vindecat pun in pericol in continuare sanatatea publica, arata ultimele date ale oamenilor de știința. Pana acum, 24,963 persoane de pe intreg globul s-au recuperat dupa infecția cu noul virus, arata Internațional Business Times. Experții atrag atenția…

- Un nou virus care provoaca pneumonie a fost de curand identificat in China. Mai multe cazuri de persoane care au contactat acest virus, un tip de coronavirus, s-au inregistrat in China, dar și in alte țari . Recent, au fost anunțate cazuri cu aceeași infecția in Statele Unite, Thailanda, Australia,…

- ”Coronavirusul a aparut in orasul Wuhan, dar s-a extins rapid in regiunea Asiei de Est. Situatia a inceput in perioada Anului Nou Lunar, cand numarul de persoane care calatoresc este ridicat, fapt ce a facilitat extinderea mai rapida a virusului si pe o arie geografica mai ampla. Astfel, cazuri confirmate…

- Australia a confirmat luni al cincilea caz de imbolnavire cu coronavirus, oficialii din domeniul sanatații anunțand ca este vorba despre o femeie de 21 de ani care a calatorit de la Wuhan la Sidney inaintea interdicțiilor de calatorie impuse de China, potrivit Reuters, citata de Mediafax. Femeia a calatorit…

- Turneul de fotbal feminin de calificare la Jocurile Olimpice de la Tokyo, programat la Wuhan, a fost mutat la Nanjing, din cauza cresterii in China a numarului de persoane infestate cu virusul 2019-nCoV, informeaza lequipe.fr, scrie News.ro.Patru echipe, Australia, Thailanda, China si Taiwan,…

