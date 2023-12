Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a livrat Ucrainei aproximativ 300.000 din milionul de obuze promise pana in prezent, a declarat miercuri ministrul ucrainean de externe, Dmytro Kuleba, in timp ce participa la o reuniune NATO la Bruxelles, potrivit Reuters. Vorbind cu reporterii in marja evenimentului, Kuleba a cerut…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, pleaca de Ziua Naționala a Romaniei spre Dubai, acolo unde va susține a doua zi, pe 2 decembrie, un discurs de 3 minute la Summitul ONU pentru Schimbarile Climatice. Abia intors in turneul african, șeful statului roman va pleca pentru a doua oara in acest an in…

- Fosta sefa a Sectiei Oncologie de la Spitalul Suceava a fost trimisa in judecata de catre procurori pentru 280 de fapte de luare de mita. Ea este acuzata ar fi primit de la pacienti bani, dar si miere de albine, cascaval, branza, carne de porc, parfumuri si alte bunuri. Procurorii Parchetului de pe…

- Autorul unui accident rutier mortal produs pe fondul starii avansate de ebrietate a fost condamnat de judecatori suceveni la aproape 4 ani de inchisoare. Acesta a provocat accidentul mortal la cateva zile dupa ce a intrat in vigoare modificarea legislativa prin care cei care comit un accident soldat…

- Klaus Iohannis și-a inceput marti, oficial, turneul in Africa. Prima etapa este Kenya, unde a fost primit, in sfarșit, de presedintele William Ruto, joi urmeaza sa viziteze un liceu, iar miercuri nu are program oficial. Turneul african al cuplului prezidențial, care se va incheia pe 23 noiembrie, mai…

- Procurorii DNA l-au reținut, vineri, pe Dragoș Adrian Iorga, director executiv din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, acuzat ca ar fi cerut comision din salariul unor femei pe care el le-a angajat in funcție. Dragos Adrian Iorga este acuzat de luare de mita, in forma continuata, si folosirea,…

- Presedintele Ucrainean, Volodimir Zelenski, a ajuns la Palatul Cotroceni, fiind intampinat de presedintele Klkaus Iohannis. Presedintele Volodimir Zelenski a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost intampinat de presedintele Klaus Iohannis. S-au intonat imnurile celor doua state si urmeaza ca cei doi…

- Radu Judele, expertul acuzat de procurorii DNA ca ar fi primit 714.000 lei de la omul de afaceri Emil Savin, care l-ar fi mituit si pe presedintele Consiliului Judetean Vaslui, Dumitru Buzatu, a fost arestat preventiv duminica, in urma unei decizii a Tribunalului Vaslui. Barbatul este acuzat de luare…