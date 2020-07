Video cu un leopard a devenit viral pe Internet Reflexele unui leopard au fost puse la incercare dupa ce felina a fost speriata de un alt leopard in timp ce bea apa. Incidentul amuzant a fost surprins de o camera video cu senzor de mișcare, montata in Hoedspruit Wildlife Estate din Africa de Sud, informeaza go4it.ro. {{435391}}Leopardul care bea apa s-a speriat atit de tare de animalul care a venit din spate incit a sarit ca un arc in sus, iar Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

