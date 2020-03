Stiri pe aceeasi tema

- Vestea ca Bianca Dragușanu și Alex Bodi s-au separat a zguduit intreg showbizul autohton. De curand, cei au decis sa se desparta și in fața notarului, semn ca lucrurile nu mai sunt deloc roz intre ei. Dupa acest anunț bomba, a urmat un altul: cei doi au semnat un contract prenupțial, prin intermediul…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat ieri, la notar. Cei doi au luat decizia radicala in urma mai multor conflicte și episoade violente care s-au desfașurat inclusiv in public . Se pare ca cel care a pus capac a fost intocmai scandalul dintre Alex Bodi și mama Biancai Dragușanu, petrecut intr-un…

- Bianca Dragușanu și Alex Bodi au divorțat astazi la notar, iar vedeta a facut primele declarații dupa ce a semnat actele. Evenimentul nu a fost lipsit de incidente. Cei doi s-au certat, iar la un moment dat, vedeta i-a aruncat telefonul pe geam, fostului ei soț. Bianca și Alex Bodi au facut primele…

- Marti, 10 martie, Bianca Dragusanu si Alex Bodi au dat nas in nas la notar! Teoretic, pentru a semna actele divort! Practic, in fata paparazzilor Spynews.ro, s-au derulat scene socante! Mai mult, Spynews.ro a aflat, pe surse, ce s-a intamplat si in cabinet!

- Un document bomba a ajuns in posesia Spynews.ro, iar protagoniști sunt Bianca Dragușanu și Alex Bodi. Cei doi, care s-au tot desparțit și impacat de-a lungul timpului, urmeaza sa ajunga la tribunal, pentru a divorța.

- Bianca Dragusanu si-a serbat ziua de nastere cu mare fast, asa cum o stim! Blondina si-a strans cele mai dragi persoane din viata ei, intr-un restaurant de fite din Capitala! A curs sampania, dar au curs si lacrimi. Din pacate, nu de fericire!

- Alex Bodi s-a decis sa spuna tot adevarul despre relatia cu Bianca Dragușanu. Se pare ca cei doi sunt iarași in pragul desparțirii. Cel puțin așa susține gurile rele, care spun ca de data aceasta totul ar fi definitiv și iremediabil. "Eu nu vreau sa dau declarații, daca vreți sa vorbiți, vorbiți…

- Bianca Dragușanu a vorbit despre epidoadele de coșmar prin care a trecut. "Am ramas cu probleme fizice. Trebuia sa gasesc scuze pentru loviturile pe care le aveam. Problemele mele abia atunci au inceput. M-a lovit intr-o zona in care eu eram foarte sensibila, la picior, unde eu aveam deja…