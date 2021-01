Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Dezvoltarii Lucrarilor Publice si Administratiei, Attila Cseke, a declarat, miercuri, ca, prin ordonanta de urgenta aprobata de Guvern, functiile de prefect si de subprefect devin de demnitate publica, iar tuturor celor care ocupa temporar aceste pozitii li se va incheia mandatul, prin…

- Guvernul decide astazi ca prefecții și subprefecții pot fi membri ai partidelor politice. Despre consecințele revenirii la situația de dinainte de 2006, vorbim in emisiunea Adriana Nedelea LA FIX cu politologul Cristian Pirvulescu, decanul Facultații și Științe Politice din cadrul Școlii Naționale de…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, considera ca numirea politica a prefectilor, care este in discutie in ultima perioada, ar trebui asumata, pentru ca si Guvernul este politic, iar statutul prefectului trebuie sa fie de demnitate publica, anunța AGERPRES.…

- Attila Cseke, ministrul dezvoltarii, a declarat luni seara ca schimbarea statutului prefectilor si subprefectilor din inalti functionari publici in demnitari era necesara, pentru ca ceea ce se intampla acum este „o ipocrizie", oameni politici ascunzandu-se sub titulatura de functionari pentru a fi desemnati…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, a declarat, miercuri, ca propune modificarea statutul prefectului si subprefectului, in sensul transformarii din statut de inalt functionar public in functie de demnitate publica, sustinand ca, in acest fel, vor fi eliminate "tertipuri" prin care oameni din sfera…

- Copresedintele USR PLUS, Dacian Ciolos, le transmite membrilor celor doua formatiuni care compun alianta ca functiile de demnitate publica nu pot fi privite drept cadouri, iar ei trebuie sa dea exemplu in acest sens celorlalte partide. "Proiectul nostru comun, USR si PLUS, a fost intotdeauna despre…