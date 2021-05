VIDEO Criza sanitară din India: Oamenii stau la cozi interminabile să primească oxigen pentru membrii familiilor lor Pe masura ce criza Covid-19 se raspândeste în India, oxigenul a devenit una dintre cele mai rare marfuri, potrivit CNN. În New Delhi, oamenii asteapta ore întregi sa primeasca oxigen pentru membrii familiilor lor. Cozile sunt interminabile. Medicii spun ca sunt epuizati iar oamenii furiosi, frustrati si disperati.





Cei aflati la coada au declarat reporterului CNN ca asteapta de 25 de ore si înca nu au primit oxigen. Unii fac cu schimbul la coada. Odata ajunsi în fata, nu exista garantie ca vor putea primi oxigen din cauza cererii foarte mari iar aprovizionarea…

Sursa articol: hotnews.ro

