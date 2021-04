Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a declarat marti ca nu va impune un pasaport de sanatate americanilor care sa certifice ca au fost vaccinati impotriva COVID-19, subliniind in acelasi timp ca sectorul privat este liber sa avanseze in aceasta directie.

- Administratia Joseph Biden nu va juca niciun rol in crearea vreunui sistem de acces la anumite activitati in baza certificatelor de vaccinare, anunta Casa Alba, in contextul polemicilor privind un plan controversat care ar putea fi aplicat de autoritatile regionale. "Administratia federala…

- Premierul britanic Boris Johnson, care va detalia, luni, un plan in acest sens, vrea sa permita reluarea activitaților foarte afectate de pandemie, precum evenimentele sportive sau culturale. Guvernul britanic a indicat, duminica, ca intenționeaza sa testeze un sistem de pașapoarte sanitare in Anglia,…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, nu intentioneaza sa aiba vreo întrevedere cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong-Un, a anuntat luni seara Casa Alba, conform agentiei Reuters. Întrebat daca abordarea Washingtonului fata de Phenian va include întâlniri ale lui Joseph Biden…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca este gata sa poarte discuții publice online cu președintele american Joe Biden vineri sau luni, relateaza Reuters, în timp ce Casa Alba spune ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin ”criminal”. Putin a spus, vorbind…

- Premierul Florin Citu a declarat vineri ca este prematur sa aiba loc, oficial, o discutie pe tema unui pasaport de vaccinare, in conditiile in care, in Romania, pana in prezent, doar o mica parte a populatiei a fost imunizata cu serul anti-COVID, desi tara noastra se numara printre statele UE care au…

- Presedintele american Joe Biden i-a cerut presedintelui rus Vladimir Putin sa-l elibereze pe opozantul incarcerat Aleksei Navalnii, in cadrul convorbirii lor din aceasta saptamana, a declarat vineri purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. Biden ar fi facut presiuni…

- Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat inițiativa guvernului elen, care permite persoanelor vaccinate sa calatoreasca liber și a solicitat un certificat de vaccinare recunoscut reciproc in toate țarile Uniunii Europene, informeaza Euractiv.com. "Este o cerința medicala…