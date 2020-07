Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca nu isi doreste reintroducerea de restrictii, dar, in cazul in care numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus creste, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta poate propune masuri in acest sens. „Nu imi doresc sa reintroducem…

- Pesta porcina africana evolueaza in prezent in 153 de localitati din 28 de judete, cu un numar de 252 de focare active, dintre care patru in exploatatii comerciale, in timp ce in 12 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, informeaza Autoritatea Nationala, Sanitara Veterinara si pentru…

- CNSU (Comitetul Național pentru Situații de Urgența) condus de Ludovic Orban s-a intrunit luni, 29 iunie, și a luat noi masuri, in contextul pandemiei de coronavirus. Printre altele, daca organizatorii de evenimente nu vor respecta regulile de siguranța, vor avea autorizația suspendata. Propuperile…

- O noua serie de masuri de relaxare vor fi aplicate de luni pe teritoriul Romaniei, intre acestea numarandu-se deschiderea mall-urilor, cu exceptia restaurantelor, cafenelelor, locurilor de joaca, salilor de jocuri si cinematografelor situate in interiorul acestora, precum si deschiderea piscinelor exterioare…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat Hotararea nr. 28 din 11 iunie 2020, privind propunerea unor noi masuri de relaxare in contextul epidemiologic actual, aplicabile incepand cu data de 15.06.2020. Hotararea prevede: Art.1 Se excepteaza de la masura de carantinare/izolare…

- Tataru anunta ca urmatoarele 14 zile sunt cele care vor decide urmatoarele masuri de relaxare sau nu, putandu-se ajunge la reintroducerea unor restrictii si chiar la starea de urgenta. De asemenea, ministrul a precizat ca se reuneste Comitetul National pentru Situatii de Urgenta pentru a evalua situatia…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a anunțat joi seara, de la Palatul Cotroceni, ca noi masuri valabile in starea de alerta vor fi luate de Comitetul Național pentru Situații de Urgența.

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat luni ca Romania trece din stare de urgența in stare de alerta, din 15 mai. Unele restricții vor fi ridicate, altele vor fi relaxate gradual, la interval de doua saptamani. Vezi LIVE: Klaus Iohannis dupa intalnirea cu premierul: Starea de Urgența NU va fi prelungita;…