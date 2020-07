Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban declarat, marti, ca autoritatile vor utiliza "instrumentul legal al detasarii" cadrelor medicale in unitatile sanitare implicate in lupta anti-COVID, potrivit legii carantinei, dupa ce voluntariatul nu a adus rezultate. Seful Executivului a fost intrebat, dupa intalnirea cu reprezentantii…

- Autoritatile vor putea utiliza ‘instrumentul legal al detasarii’ cadrelor medicale in unitatile sanitare implicate in lupta anti-COVID, a declarat marti premierul Ludovic Orban. El a fost intrebat, dupa intalnirile cu reprezentantii Federatiei Sanitas si Federatiei Solidaritatea Sanitara, cum vor rezolva…

- Autoritatile vor putea utiliza "instrumentul legal al detasarii" cadrelor medicale in unitatile sanitare implicate in lupta anti-COVID, a declarat marti premierul Ludovic Orban. "Stiti raspunsul, e detasarea. Detasarea cadrelor medicale care sunt in alte entitati, de exemplu, pentru Directiile de Sanatate…

- Emil Boc, primarul municipiului Cluj-Napoca vine cu noi detalii despre focarul de la primarie. Ediul a spus ca cei opt angajați confirmați cu coronavirus sunt in stare buna, iar la nivelul instituției s-au luat masuri stricte. De asemenea, primarul a explicat la emisiunea Adriana Nedelea LA FIX de…

- Avocatul Adrian Cuculis a declarat ca cele 20 de cadre medicale susțin ca, incepand din martie, de cand a fost instituita starea de urgența, li s-a pus la dispoziție maști pentru copii, in loc de maști pentru adulți, fapt pentru care nu iși puteau acoperi gura și nasul. O alta acuzație a ambulanțierilor…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Mureș a anunțat, joi, ca un brancardier de la Spitalul Clinic Județean, confirmat cu COVID-19, a murit. Numarul total al cadrelor medicale din județ infectate a ajuns la 109 de la inceputul epidemiei, dintre care 95 s-au vindecat.Potrivit DSP Mureș, rata…

- Apar noi cazuri de infectare cu coronavirus in randul personalului medical din Buzau. Conducerea SJU Buzau a anunțat ca au fost confirmate pozitiv inca cadre medicale din sectia ORL. Județul Buzau ajunge sa numere, in acest moment, 17 cadre medicale infectate atat in Spitalul Județean Buzau cat și in…

- Autoritatile judetene au lamurit situatia lugojenilor infectati cu COVID-19. Intrebati despre numarul de cazuri, responsabilii din sanatate sustin ca nu mai putin de 40 de persoane din Lugoj figureaza in evidentele lor ca au fost sau sunt infestate cu coronavirus. Sursele citate au refuzat insa sa precizeze…