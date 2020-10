Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul nu intentioneaza, la ora actuala, sa ia alte masuri restrictive in contextul pandemiei de COVID-19, ci sa aplice legislatia, a declarat prim-ministrul Ludovic Orban, marți, la Paris.

- Raluca Turcan a anunțat, luni seara, ca Guvernul ar putea lua decizia de inchide mall-urile, daca situația epidemiologica va continua sa fie dezastruoasa. Insa, premierul Ludovic Orban a contrat-o, de la Paris, pe Turcan, vicepremierul sau.”Nu cunosc aceste declarații, noi luam decizii. Cand…

- Slovenia a declarat "stare de epidemie" timp de 30 de zile incepand de luni, deschizand calea pentru autoritatile regionale si locale sa introduca rapid masuri impotriva numarului crescand de infectii cu coronavirus, informeaza dpa. Guvernul a luat decizia in cadrul unei reuniuni duminica seara, a anuntat…

- Guvernul ceh a anuntat inchiderea barurilor, a restaurantelor si a cluburilor incepand de miercuri pana pe 3 noiembrie, iar majoritatea scolilor isi vor desfasura activitatea la distanta, noi masuri menite sa reduca raspandirea rapida a cazurilor de COVID-19, informeaza Reuters preluat de agerpres.…

- Autoritatile franceze vor impune pentru Paris si regiunea pariziana nivelul maxim de alerta sanitara la inceputul acestei saptamani ca urmare a cresterii numarului de persoane infectate cu noul coronavirus, conform unui anunt facut duminica de biroul premierului Jean Castex, transmite Reuters.…

- Clubul Athletic Bilbao a anuntat, miercuri, ca in urma celor mai recente teste pentru coronavirus facute s-a constatat ca sase persoane sunt infectate, relateaza news.ro.Citește și: Premiera in Parlament! Moment de RECULEGERE pentru cei care și-au pierdut viața din cauza noului coronavirus.…

- Guvernul a adoptat, miercuri, o Hotarare privind noile masuri de restrictie care vor intra in vigoare in perioada urmatoare. Hotararea vine in completarea Hotararii de prelungire a starii de alerta.