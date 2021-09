Stiri pe aceeasi tema

- Lockdown-ul nu a ajutat deloc la nimic, doar intarzie lucrurile, considera premierul Florin Citu, care spune ca solutia cea mai buna pentru depasirea pandemiei de COVID-19 este vaccinarea. „Ce vreau sa vad este cresterea vaccinarii, pentru ca e singura solutie prin care putem sa depasim pandemia. Lockdown-ul…

- Premierul Florin Citu respinge ideea unui nou lockdown, sustinand ca masuri de acest gen nu au „ajutat deloc". Citu pledeaza din nou pentru vaccinare, ca unica solutie de a depasi pandemia de COVID-19. Premierul anunta ca masura de sustinere a unei parti din salariu pentru parintii ai caror copii fac…

- “Eu ce vreau sa vad este o crestere a vaccinarii, pentru ca e singura solutie prin care sa putem sa depasim pandemia. Lockdown-ul nu a ajutat deloc la nimic, doar intarzie lucrurile. Ca sa scapam de pandemie trebuie sa ne vaccinam, este singura solutie. Avem doze de vaccin, avem tot ce trebuie, doar…

- Din cauza numarului in creștere a infectarilor cu COVID-19, premierul Florin Cițu a fost intrebat daca exista posibilitatea unei noi carantine generale din aceasta tomana. „Nu. Eu vreau sa vad o creștere a vaccinarii. E singura soluție prin cafe putem sa depașim pandemia. Lockdown-ul nu a…

- Guvernul britanic va apela la lockdown doar ca ultima solutie impotriva COVID-19, a declarat luni un purtator de cuvant al premierului Boris Johnson, dupa ce ministrul sanatatii a afirmat ca nu se asteapta ca aceasta masura sa mai fie folosita in viitor, transmite Reuters. ‘Abilitatea de a decide acest…

- "Cel mai important beneficiu al persoanelor vaccinate este viata. De fapt, de aceea ne vaccinam, sa ramanem in viata. Ne vaccinam pentru noi, pentru familiile noastre, pentru cei din jurul nostru. Acesta este beneficiul, o facem pentru noi, nu o facem pentru altcineva, o facem pentru familiile noastre,…

- Prim-ministrul Florin Cițu a corelat, duminica, rata de vaccinare din București cu faptul ca nu au fost raportate cazuri de coronavirus in ultimele 24 de ore in Capitala. Premierul a subliniat ca vaccinarea este singura soluție pentru a depași pandemia de coronavirus - „It is that simple”, a spus Cițu.

- Premierul Florin Cițu a scris un mesaj pe Facebook dupa ce la București s-a inregistrat prima zi fara persoane infectate cu COVID 19. „Vaccinarea este singura soluție pentru a depași pandemia. It is that simple”, a transmis prim-ministrul. Florin Cițu a subliniat faptul ca premiera privitoare…