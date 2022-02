Stiri pe aceeasi tema

- Haidar, un baiețel in varsta de 9 ani, a cazut marți intr-un put secat, adanc de 25 de metri, intr-un sat din provincia Zabul, in sud-estul Afganistanului. Copilul este conștient, iar la acest moment, este in curs o operatiune de salvare, a anuntat joi o sursa oficiala, relateaza AFP, citata de Agerpres…

- Salvatorii au intrat, sambata dupa-amiaza, in tunelul care duce la locul in care se afla Rayan, un baietel in varsta de 5 ani, pe care spera sa-l gaseasca in viata la cinci zile dupa ce a cazut intr-un put adanc din Maroc, informeaza News.ro. Acestia sunt insotiti de o echipa medicala dar…

- Rayan, baiatul cazut marți intr-un puț adanc de 32 de metri din Maroc, este viu, relateaza Mediafax. Șeful operațiunii de salvare, Mourad Al Jazouli, a declarat: „Rayan este in viața, il vom scoate astazi”. O echipa de medici a intrat și ea in tunelul sapat, pregatita sa ii acorde primul ajutor…

- Echipele de salvare marocane continua eforturile pentru recuperarea lui Rayan, copilul in varsta de 5 ani care a cazut in urma cu patru zile intr-o fantana, in orașul nordic Tamrout, la circa 100 de kilometri de Chefchaouen, relateaza BBC . Salvatorii spun ca mai au puțin pana cand vor ajunge la baiat.…

- Operatiunile de salvare a baietelului de cinci ani din Maroc blocat de marti intr-o fantana adanca si ingusta au intrat in stadiile finale, a anuntat echipa de salvatori. „Suntem aproape”, a spus unul din coordonatorii echipei, relateaza BBC.

- Rayan, baiețelul de cinci ani blocat de trei zile intr-o fantana adanca de 32 de metri, este monitorizat de o camera de supraveghere, dupa ce salvatorii au trimis un aparat video in groapa sapata. Care sunt primele imagini cu micuțul.

- Rayan, un copil de cinci ani din satul Ighran, provinicia Chefchaouen, Maroc, este blocat de trei zile intr-o fantana adanca de 32 de metri. Salvatorii au reușit sa-i coboare un tub cu oxigen și au primit un raspuns din partea baiețelului.

- Un șofer de TIR din Romania stabilit in UK a ucis trei persoane. S-a dovedit ca romanul se uita pe site-uri de intalniri in timp ce conducea. Acesta a provocat in Marea Britanie un accident in care au murit trei oameni. Barbatul a fost condamnat la 8 ani și 10 luni de inchisoare. Ion Onuț, 41 de ani,…