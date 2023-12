Stiri pe aceeasi tema

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat ca se așteapta ca Suedia sa devina foarte curand membru deplin al Alianței, dupa ce Turcia a dat semnalul ca va ratifica in Parlament cererea de aderare. ”Sunt bucuros ca am reușit sa gestionam ingrijorarile legitime ale Turciei legate de securitate,…

- Casa Alba a publicat o imagine de la intalnirea președintelui Joe Biden cu reprezentanții forțelor speciale americane din Israel, in care fețele agenților secreți erau complet vizibile. Eroarea a fost depistata abia cteva ore mai tarziu, cand postarea Casei Albe de pe Instagram avea deja mii de aprecieri…

- Conducerea Parlamentului a decis, marți, ca ședința comuna convocata inițial pentru astazi in onoarea lui Volodimir Zelenski sa nu mai aiba loc. Și asta din cauza unor eventuale neplaceri pe care ar putea sa le provoace sentoarea Diana Șoșoaca in timpul discursului președintelui ucrainean. Marți dimineața,…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ajuns, marți, in Romania. Zelenski va avea intalniri cu presedintele Klaus Iohannis și premierul Marcel Ciolacu. „Ucraina este recunoscatoare pentru sprijinul Romaniei, care ne intarește statul, precum și pentru solidaritatea sa constructiva, care permite…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat, intr-un interviu pentru germanii de la Funke, ca va fi necesar „sa ne pregatim pentru un razboi lung in Ucraina”, relateaza agentia Ansa. ‘Majoritatea razboaielor dureaza mai mult decat se asteapta atunci cand incep. Prin urmare, trebuie sa…

- Aflat intr-o calatorie oficiala in Asia, președintele SUA, Joe Biden, a sustinut o conferinta de presa in Vietnam, insa, vizibil obosit, a pierdut firul discursului si a fost intrerupt de purtatoarea sa de cuvant. I have never seen this in my entire life. Joe Biden's press conference was ended and…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat joi ca nu exista nicio informație care sa indice intenția unui atac intențional al Rusiei, dupa ce a fost intrebat despre ramașițele care ar putea aparține unei drone rusești și care au fost gasite in urma cu o zi in Romania. „Nu avem nicio informație…