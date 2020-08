Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Generala Anticorupție, Asociația Pro Democrația și Fundația Hanns Seidel Romania anunța lansarea Proiectului #Integritate 2020, constand in organizarea unui concurs de filme de scurt metraj... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Regizorul Tudor Giurgiu, presedintele Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), afirma ca manifestarea, care s-a deschis vineri seara cu o proiectie de gala in Piata Unirii din Cluj-Napoca, se desfasoara in conditii de siguranta sporita, recomandarea sa pentru editia din acest an fiind…

- Cu o cariera impresionanta, care se intinde pe mai bine de patru decenii, actrița Maria Ploae va fi celebrata la cea de-a 19-a ediție a Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF). La gala de inchidere din 8 august, organizata pentru prima data in aer liber, in Piața Unirii din Cluj-Napoca,…

- Zalauanul Florin Codrin Boldor a aparut in spotul oficial a Festivalului Internațional de Film Transilvania 2020, realizat in Cluj Napoca. Chiar daca Codrin a avut emotii in fata camerelor de filmare, acesta ne-a declarat ca a fost bucuros sa fie alaturi de actorii din Cluj Napoca.Cei care doresc sa…

- Documentarul de debut "Totul nu va fi bine", regia Adrian Pirvu si Helena Maksyom, va avea premiera mondiala in cadrul Festivalului International de Film Transilvania, in sectiunea "Zilele Filmului Romanesc", informeaza un comunicat transmis AGERPRES.

- Opt dintre lungmetrajele realizate de cineastul italian Federico Fellini, multe dintre ele restaurate digital, si sase productii recente italiene vor fi prezentate la editia de anul acesta a Festivalului International de Film Transilvania (TIFF), care va avea loc la Cluj-Napoca intre 31 iulie si…