Imagini 3D ale peste 13.000 de vertebrate din muzee pot fi văzute gratuit cu proiectul oVert Un proiect numit openVertebrate (oVert) a fost finalizat recent și permite acces gratuit la imagini 3D ale unor vertebrate expuse in muzee, in cadrul unei librarii digitale. In total, sunt peste 13.000 de animale incluse in acest proiect, care a fost numit o reușita semnificativa pentru muzeele de istorie a naturii, precum și cercetatori, studenți și publicul larg. oVert reprezinta o colaborare intre specialiști din 25 de instituții al caror obiectiv este de a adauga plus valoare colecțiilor din muzee prin a le face disponibile la o scara mai larga. Imaginile din acest proiect ofera mai multe… Citeste articolul mai departe pe connect.ro…

Sursa articol si foto: connect.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Cercetari Eco Muzeale "Gavrila Simion" ICEM Tulcea, in parteneriat cu Asociatia de Dezvoltare Regionala "Aegyssus" ADRA anunta startul inscrierilor la Sesiunea Nationala de Comunicari "Patrimoniul si educatia in muzeele de arta". Aceasta a opta editie va avea loc in zilele de 10 si 11…

- Cea de-a III-a ediție a expoziției de arta din cadrul proiectului „Artiști in devenire”, Consiliul Județean Dambovița, prin Complexul Național Muzeal „Curtea Domneasca” Targoviște, in colaborare cu Liceul de Arte „Balașa Doamna”, va invita la cea de-a III-a ediție a expoziției de arta din cadrul proiectului „Artiști…

- Incepand de luni, 5 februarie, o prima expoziție de baza va putea fi vizitata gratuit, pe parcursul intregii luni! Pentru prima data in istorie, Palatul Principilor Transilvaniei devine accesibil publicului larg, incepand de luni, 5 februarie, odata cu deschidea oficiala a muzeului cu același nume.…

- Astazi, pe data de 15 ianuarie 2024, este Ziua Culturii Naționale. S-au implinit 174 de ani de la nașterea lui Mihai Eminescu. Romanii au astazi acces gratuit la toate muzeele subordonate din țara.

- Inspectoratul Școlar Județean Bacau repartizeaza zilele acestea, catre 147 de unitați de invațamant cu personalitate juridica (inclusiv catre structurile arondate), primul lot de aproximativ 20.000 de tichete sociale, care vor ajunge la elevii beneficiari ai Proiectului „Sprijin educațional pe baza…

- Se cere o lege anti-petarde. Initiativa legislativa propune interzicerea detinerii petardelor de catre persoanele fizice, fiind introduse masuri stricte pentru combaterea comertului ilegal cu materiale pirotehnice. Potrivit proiectului de lege, politia va avea astfel parghiile necesare pentru a lua…

- The post UVT – finalizarea proiectului: „Reabilitarea acoperișului și fațadelor Facultații de Chimie, Biologie și Geografie“, COD SMIS 119832 appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .

- Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud a sprijinit, gratuit, 12 IMM-uri in procesul de digitalizare si zeci de angajati, prin intermediul proiectului InFORMAT 4.0. Camera de Comert si Industrie Bistrita-Nasaud anunta finalizarea proiectului InFORMAT 4.0 / DigiSkills, prin intermediul caruia a…