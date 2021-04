Stiri pe aceeasi tema

- Demiterea lui Vlad Voiculescu din fruntea Ministerului Sanatații a starnit o reacție dura din partea lui Ștefan Voinea, consilierul onorific al lui Voiculescu care a publicat datele despre vaccinare și teste și a generat un conflict in executiv. „Cițu, mizerabil pana la capat”, a scris Ștefan Voinea…

- Aflați în plin razboi mediatic, liderii PNL și USR și-au reproșat reciproc, în spatele ușilor închise, modul în care au gestionat public scandalul privind evacuarea spitalului de le Foișor, dar și conflictul Voiculescu -Cîțu. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro…

- Premierul Florin Cițu a declarat, miercuri, dupa ședința de Guvern , ca i-a cerut ministrului Vlad Voiculescu sa prezinte pana saptamana viitoare un raport cu acțiunile Ministerului Sanatații incepand din decembrie pentru pregatirea inaintea valului trei al pandemiei. „Tot saptamana viitoare am cerut…

- Ministerul Sanatații (MS) a trimis abia ieri solicitarea catre Ministerul Finanțelor pentru a vira banii pentru plata personalului din centrele de vaccinare, neplatit la timp in toata țara. Ministerul Finanțelor spune ca a primit astazi solicitarea și a inceput inca de astazi sa vireze o parte din bani,…

- Zeci de persoane s-au adunat din nou, duminica, in fata Ministerului Sanatatii, in a doua zi de proteste, in urma incendiului de la Institutul "Matei Bals". Citește și: CTP il face PRAF pe Klaus Iohannis: 'Ești ridicol și jenant. E de-a dreptul grotesc!' La fata locului este si senatoarea…

- Ministrul Sanatații anunța controale la centrele de vaccinare anti-COVID Ministrul Sanatații, Vlad Voiculescu. FOTO: gov.ro. Ministrul sanatații, Vlad Voiculescu, anunța controale la centrele de vaccinare anti-COVID, iar pentru neregulile depistate vor fi aplicate sancțiuni. Controalele vor…

- Procentele dezolante privind campania nationala de imunizare impotriva gripei suna ca sirena unei ambulante pentru vaccinarea impotriva COVID-19. Un zgomot pe care doctorul Gheorghita, ministrul Voiculescu si toti reprezentantii autoritatilor trebuie sa-l asculte inainte sa-l astupe.Campania de vaccinare…