- Gimnastul rus Ivan Kuliak (20 de ani) este anchetat de Federația Internaționala de Gimnastica dupa gestul facut la Cupa Mondiala de la Doha. Potrivit BBC, FIG a deschis o procedura disciplinara și-l investigheaza pe Kuliak pentru „comportamentul lui șocant”. Kuliak a aparut in fața rivalului ucrainean…

- *Polonia, Suedia si Cehia refuza sa joace impotriva Rusiei pentru calificarea la Cupa Mondiala. Decizii drastice la gimnastica si judo La fel ca Polonia, si Suedia refuza sa joace impotriva Rusiei la baraj pentru Cupa Mondiala de fotbal, ca urmare a invadarii Ucrainei de catre rusi. Federatia suedeza…

- Președintele rus Vladimir Putin spune ca Ucraina nu are tradiție ca stat. In schimb, anunța ca va recunoaște doua bucați de regiuni ca state. Acolo nu mai e nevoie de tradiție, se da wildcard. Are cumva logica mea cand ma uit in oglinda, vad colaceii de grasime și nu vad și burta. Nu intru in polemici…