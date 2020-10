Video: Cod Roși și protest în Cimișlia: Este închisă piața CHIȘINAU, 10 oct - Sputnik. Nemulțumiri ale oamenilor la Cimișlia, unde a fost instituit Cod Roșu și carantina pentru 14 zile, din cauza creșterii bruște a numarului de contaminari cu COVID-19. Astazi au fost inchise și piețele din acest raion, de rand cu aplicarea altor restricții. Mulți locuitori, dar mai ales oamenii care aveau un loc de munca la piața, sunt nemulțumiți de aceasta decizie a autoritaților locale. Un grup destul de numeros de persoane a protestat inca ieri in fața sediului administrației publice locale din Cimișlia impotriva inchiderii pieței din centrul raional.… Citeste articolul mai departe pe sputnik.md…

Sursa articol si foto: sputnik.md

