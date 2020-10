Satul Palazu Mic, din comuna Mihail Kogalniceanu, județul Constanța, a fost acoperit, luni dimineața, de un strat de grindina care a atins și un metru grosime. De asemenea, potrivit reprezentanților IGSU, o viitura formata a afectat o locuința in care se aflau cinci persoane, trei adulți și doi copii,scrie ziarul CTNews.Județul Constanța se afla sub cod portocaliu de vreme rea, iar luni, furtuna a facut ravagii in mai multe localitați. In unele zone stratul de grindina a atins un metru grosime. Cel mai afectat a fost satul Palazu Mic, aici viitura a blocat accesul intr-o locuința in care se aflau…