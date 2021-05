Stiri pe aceeasi tema

- Kashe Quest, din Los Angeles, California, a inceput sa invețe sa citeasca la 1,5 ani, vorbește spaniola și poate identifica toate cele 50 de state pe o harta, a declarat mama ei, Sukhjit Athwal, pentru KTTV intr-un interviu difuzat marți. „Am inceput sa observam ca memoria ei a fost cu adevarat grozava.…

- Cantarețul Brian McFadden (41 de ani), fost component al trupei Westlife a devenit tata pentru a treia oara, dupa ce logodnica sa, Danielle Parkinson a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Vestea cea mare a fost facuta publica pe rețelele de socializare de Brian McFadden, prin postarea unei fotografii…

- Alex Oxlade-Chamberlain (Liverpool) a aflat ca va fi tatic. Primul copil cu Perrie Edwards, membra a trupei Little Mix. Alex Oxlade-Chamberlain, atacantul lui Liverpool, și iubita sa, Perrie Edwards, cantareața, membra a grupului britanic Little Mix, vor deveni parinți. Oxlade-Chamberlain: „Sa vina…

- Comisiile de cultura ale Parlamentului au dat luni, in sedinta comuna, in urma audierii, avize favorabile pentru patru din cei cinci candidati propusi ca membri titulari ai celor patru posturi vacante din Consiliul National al Audiovizualului. Candidatii care au fost audiati sunt: *…

- Ionuț Dumitru, fostul membru al trupei Simplu, cunoscut sub numele de scena drept Piticu’ urmeaza sa devina tatic pentru a doua oara. Ionuț și soția sa, Dariana, au o fetița in varsta de cinci ani, iar acum urmeaza sa vina in familia lor inca o fetița. Soția lui Ionuț urmeaza sa nasca la sfarșitul lunii…

- O treime din populația județului Alba a primit beneficii sociale, in anul 2020. Valoarea totala s-a ridicat la aproape 400 de milioane de lei O treime din populația județului Alba a primit beneficii sociale, in anul 2020. Valoarea totala s-a ridicat la aproape 400 de milioane de lei La nivelul județului…

- Incidentul care a dus la sancționarea deținutului, incarcerat la Penitenciarul Aiud, a avut loc in 23 iulie 2020. Lamaia si derivatele acestui fruct sunt interzise pentru detinuti, motivul principal fiind acela ca aceste fructe pot fi utilizate foarte usor pentru obtinerea alcoolului. Dupa descoperirea…

- Membra CSM, Nina Cernat, a prezentat scuze publice ex-judecatorului Nicolae Pasecinic, care a fost eliberat din sistem 19 ianuarie, de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dupa ce a fost acuzata intr-o declarație publica semnata de judecatorul Pasecinic ca magistrata ar fi „ regizat acțiuni de…