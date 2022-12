Șeful Guvernului, Nicolae Ciuca, a ieșit joi dupa-amiaza cu o scurta declarație, dupa ce s-a aflat despre votul Austriei in Consiliul JAI de la Bruxelles, opoziție care a facut ca, in lipsa unui consens, Romania sa nu-și vada indeplinit inca dezideratul de a accede in Schengen. Declarațiile premierului au durat in jur de cinci minute. […] The post VIDEO. Ciuca, dupa eșecul Schengen: Regretam și nu ințelegem poziția inflexibila a Austriei/Ce va face Romania in privința procesului de aderare first appeared on Ziarul National .