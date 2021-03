Premierul Florin Citu readuce in actualitate justitia populara din perioade de trista amintire si sustine ca magistratii care au gestionat dosarul 10 August trebuie sa raspunda in fata cetatenilor. Citu uita ca in Romania justitia se infaptuieste in numele legii, nu in numele poporului, asa cum se sustinea in comunism.

"Un guvern intr-o tara democrata, nu intervine in actul de justitie. Nu fac rabat de la asa ceva. In acelasi timp, actul de justitie este un serviciu public. Increderea in justitie este judecata in functie de decizii. Sigur, ca persoana, sunt dezamagit, pentru ca am fost…