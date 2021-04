Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Emil Boc a anunțat ca Clujul nu intra in carantina, dar afirmația nu este valabila ”pentru totdeauna”.”Aceasta creștere, oarecum accelerata din ultimele doua zile, are și o explicație datorata modificarii unei formule de calcul prin introducerea tuturor datelor restante.Clujul nu intra…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat miercuri, referitor la imaginile cu fostul ministrul de Interne Marcel Vela intr-o cafenea din Capitala unde nu se respecta restrictiile impuse, ca toata lumea trebuie sa respecte normele, de la seful statului, la membrii Guvernului sau parlamentari. El a adaugat…

- Premierul Florin Citu a anuntat luni ca Guvernul are pregatita o ordonanta de urgenta pentru suspendarea activitatii cluburilor si restaurantelor care nu respecta masurile de protectie sanitara. Aceasta ordonanța va fi adoptata in cazul in care amendamentul pe aceasta tema nu va fi sustinut in Parlament.…

- Premierul Florin Citu a anuntat ca Guvernul a aprobat exproprierea imobilelor care se afla pe coridorul aferent largirii la 4 benzi a Centurii de Sud a Capitalei.„Doua lucruri de semnalat, doua proiecte de hotarare de Guvern - primul, privind declansarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor…

- Premierul Florin Cîțu a dat joi e înțeles, printr-o postare pe Facebook, ca bugetul a primit în perioada PSD avize pozitive de la Consiliul Economic și Social (CES), acuzând instituția ca este un consiliu politic. Factual.ro a verificat declarația premierului uitându-se…

- Premierul Florin Citu a afirmat ca Romania are, in acest an, un buget credibil care mentine in plan principal investitiile, aceasta fiind opinia Consiliului Fiscal, un aviz al profesionistilor, insa joi bugetul pentru 2021 a mers la avizare si in Consiliul Economic si Social, unul politic, „cu membri…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca amenzile aplicate agenților economici care nu respecta masurile impuse de pandemie par sa nu aiba rezultate. Astfel, se ia in considerare introducerea unui act normativ prin care sa se poata suspenda temporar activitatea celor ce incalca legea. „Putem incepe cu doua…

- Premierul Florin Citu a anuntat miercuri ca va fi elaborat un act normativ care prevede suspendarea activitatii, pe o perioada determinata, a operatorilor economici care nu respecta masurile de prevenire si combatere a raspandirii COVID -19. Inaintea sedintei de guvern de miercuri a avut loc o reuniune…