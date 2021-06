Stiri pe aceeasi tema

- Inundațiile au cauzat probleme in mare parte din țara, iar cinci județe sunt inca sub cod roșu de inundații, autoritațile fiind in alerta pentru a interveni in caz de probleme. Situația este mai dificila la Biliești, in județul Vrancea, unde au fost afectate 70 de gospodarii, iar 40 de persoane s-au…

- Hidrologii au emis o noua avertizare de cod roșu de inundatii locale si cresteri importante de debite, cu depasiri ale cotelor de pericol pe raurile mici din bazinul Taita, judetul Tulcea, valabila in urmatoarele ore, potrivit News.Conform prognozei de specialitate, in intervalul 20 iunie, ora 15.00…

- Aproape toata Romania se afla sub cod portocaliu sau cod galben de ploi și instabilitate atmosferica, oamenii luptandu-se cu puhoaiele de ape care le-au inundat casele, curțile și strazile. In plus, duminica dimineața, cinci județe: Tulcea, Galați, Braila, Bacau și Vrancea, s-au aflat sub cod roșu.…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis duminica dimineata noi avertizari meteo cod rosu de ploi torentiale in localitati din judetele Bacau, Vrancea, Braila si Galati. De asemenea, in Tulcea este o avertizare cod rosu de inundatii.

- Premierul a afirmat, sambata, intr-o videoconferinta cu prefectii organizata in contextul inundatiilor din ultimele ore, ca doreste o evaluare a situatiei, indemnand ca toata lumea sa fie precauta. “Sa ne pregatim pentru cele mai dificile situatii si toata lumea ramane in contact, nimeni nu pleaca nicaieri,…

- Cutremur in Romania. Un seism de 3,1 grade a avut loc, marți dimineața, in zona seismica Vrancea, județul Buzau.Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pamantului, seismul a avut loc la ora 5:36, la o adancime de 126 km.Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 53 km SE de Brasov,…

- In noaptea de marti spre miercuri, la ora 00:30:37 (ora Romaniei), a avut loc un cutremur, in zona seismica Vrancea, Buzau. Seismul, cu magnitudinea de 4,7 grade pe scara Richter, s-a produs la adancimea de 140 km”, potrivit Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Cutremurul…

- Cutremur cu magnitudinea de 3,5, luni, la ora locala 17:13, in Vrancea Foto arhiva: INCDFP. Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs luni, la ora locala 17:13, în zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, releva datele publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica…