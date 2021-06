Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, a indemnat autoritatile sa anuleze evenimentele publice, in zonele in care exista avertizari hodro-meteorologice, dupa ce pilotul Adrian Cernea si-a pierdut viata, masina sa fiind rasturnata de viitura si luata de apa, informeaza News.ro . Lucian Bode a precizat ca…

- „Pregatim o Hotarare de Guvern care va stabili sume fixe pentru ajutoare la gopodariile afectate de viituri. Pagubele vor fie evaluate pentru fiecare casa in parte, prefectura fac evaluarea, intocmește liste semnate de primarii din comunele și satele resepctive, iar prefecții le depun la AJEPIS, iar…

- Premierul Florin Cițu, șeful DSU Raed Arafat și ministrul de Interne, Lucian Bode, au facut duminica apel la organizatorii de evenimente in aer liber in zonele aflate sub cod galben, portocaliu și roșu de vreme rea, sa ia in calcul amanarea sau anularea evenimentelor. Premierul le-a cerut…

- Sedinta cu prefectii, de la ora 13.00, convocata de Florin Citu. Premierul Florin Citu va avea sambata, 19 iunie, la ora 13.00, o videoconferinta cu prefectii, la Palatul Victoria.Aceasta se va desfasura in sistem online.Amintim ca, intreaga tara a fost afectata de inundatiile din ultimele zile. Si…

- Premierul Florin Citu va avea sambata, la ora 13,00, o videoconferinta cu prefectii. Aceasta se va desfasura in sistem online. Decizia vine dupa ce aproape toata țara este sub cod portocaliu de inundații și vreme rea. Citește și: Cu Florin Cițu in turneu electoral, Romania este SUB…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca petrecerile private ar putea fi permise din luna iunie doar daca populația se vaccineaza. Acesta a vorbit despre marile evenimente și a dezvaluit ce a discutat cu organizatorii. „Am avut discuții cu organizatorii de evenimente, la Cluj și la București m-am intalnit…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca petrecerile private ar putea fi permise din luna iunie daca populația se va vaccina. Premierul a vorbit despre marile evenimente și a dezvaluit ce a discutat cu organizatorii. „Am avut discuții cu organizatorii de evenimente, la Cluj și la București…

- Expulzarea lui Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse la București, nu are legatura directa cu tensiunile din zona Marii Negre, precizeaza președintele Klaus Iohannis. „Speța diplomatului (Alexey Grishaev - n.r.) nu are legatura directa cu tensiunile…