- Premierul Florin Citu a respins, vineri, ideea de a renunta la functia de premier si a precizat ca "oricine spune ca ar trebui sa cada acest Guvern este o persoana iresponsabila, o persoana care se gandeste la propriul interes", informeaza Agerpres."Ideea este urmatoarea: nu voi lasa Romania fara Guvern.…

- Premierul Florin Cițu a spus, vineri seara, ca nu va pleca din fruntea Executivului in aceasta perioada grea, iar cei care vor ca Guvernul sa pice, sunt iresponsabili. "Nu voi lasa Romania fara Guvern. In acest moment și o zi daca nu am avea guvern, ar fi grav, apar in fiecare zi probleme.…

- Premierul Florin Citu a declarat miercuri seara ca demisia sa din functie ar insemna ca este "iresponsabil", ca este de acord sa arunce "tara in aer" in prag de iarna. "Asta ar insemna sa fiu si eu iresponsabil. Lumea trebuie sa stie ca atunci cand pleaca premierul, pleaca Guvernul. O demisie…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, a explicat, miercuri seara, la B1 TV , ca este o obligație constituționala sa convoace, impreuna cu președintele Senatului, Anca Dragu, plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului pentru joi la ora 16:00 pentru prezentarea moțiunii de cenzura…

- Premierul Florin Cițu a afirmat, marți seara, ca datele privind creșterea economica a Romaniei dovedesc faptul ca a proceedat bine, atat ca ministru de Finanțe, cat și ca premier. „Dragi romani, v-am promis vești extraordinare din economie: 13% creștere economica. Suna bine, nu? In 2020 am fost singurul…

- Liderul PNL, Ludovc Orban, afirma, joi, ca ”suntem înca departe de obiectivul de investitii”, fiind alocate 62 de miliarde de lei în acest sens, din care au fost realizare doar 21,3. ”Este necesara mobilizarea tuturor autoritatilor contractante”, afirma liderul PNL…

- ”Alocarea pentru investitii este pentru 62 de miliarde, trebuie atins acest obiectiv. Inca din guvernarea onocolora PNL, cand ram prim-ministru, am decis ca motorul principal trebuie sa fie investitiile (…) Suntem inca departe de obiectivul de investitii si aici este necesara mobilizarea tuturor autoritatilor…