Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat miercuri o hotarare prin care sunt platite sumele reglementate prin contractul colectiv de munca ale minerilor din Valea Jiului, Este vorba de 11 milioane de lei, a anunțat premierul Florin Cițu, citat de G4Media.ro . Florin Cițu a precizat ca s-a luat aceasta decizie din cauza ca…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca Guvernul a adoptat o hotarare prin care minerii iși vor primi tichetele de masa și alte sporuri restante. Este vorba de suma de 11 milioane de lei, premierul dand asigurari ca au fost acoperite astfel toate restanțele.

- ”Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021 a fost transmis in aceasta dimineata Parlamentului spre dezbatere si aprobare”, a transmis, marti, Executivul. Guvernul a aprobat, in sedinta de vineri, bugetul pentru anul 2021, iar documentul va merge pentru aprobare in Parlament. Premierul Florin Citu…

- Antena 3 a transmis in direct, luni seara, momentul in care minerii grevisti au iesit din subteran. La data locului a tinut sa fie insusi Mihai Gadea, care a tinut sa smulga lacrimi telespectatorilor postului. „Durerea iese din subteran”, „Necazul iese la suprafata”, erau mesajele afisate pe burtiera…

- Florin Citu: Mai multi bani pentru investitii Florin Cîtu. Foto. gov.ro Guvernul a adoptat bugetul de stat si pe cel al asigurarilor sociale pentru acest an, precum si strategia fiscal-bugetara pentru perioada 2021-2023. Bugetul se încadreaza într-un deficit…

- Guvernul a discutat, in sedinta de miercuri, prima forma a OUG care prevede unele masuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, documentul fiind in procesul de avizare. Premierul Florin Citu a afirmat ca trebuie luate masuri, pentru ca „asa nu se mai poate”. ”Vorbim de cheltuieli care nu pot fi sustinute…

- Peste 140.000 de persoane au primit prima doza de vaccin Foto: captura video (mapn.ro) Peste 140.000 de persoane au primit pâna acum prima doza de vaccin împotriva SARS-COV-2, anunța Comitetul Național pentru Coordonarea Vaccinarii anti-COVID. Mai puțin de 500 dintre persoanele…

- Guvernul se reuneste miercuri in sedinta si urmeaza sa adopte ordonanta de urgenta cu privire la masurile pentru bugetul pe 2021. Premierul Florin Citu a declarat, luni, ca ordonanta privind masurile pentru bugetul din 2021 va fi aprobata in sedinta de Guvern de miercuri, printre aceste masuri…