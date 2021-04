Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat in ședința de joi inca o comanda de vaccin impotriva COVID-19 produs de compania BioNTech / Pfizer, constand in peste 4 milioane de doze, scrie Mediafax. „La solicitarea Ministerului...

- Romania primește, suplimentar, in martie, peste 170.000 de doze de vaccin produs de BioNTech-Pfizer, pe care le va putea folosi pentru imunizare in zonele puternic afectate de Covid-19, a scris, pe Facebook, premierul Florin Cițu.

- Informația a fost confirmata pentru Reuters de un oficial european, care este direct implicat in discuții confidențiale cu compania americana privind vaccinul produs.Potrivit oficialului, Johnson&Johnson susține ca nu este imposibil sa se atinga obiectivul stabilit in cadrul discuțiilor inițiale, insa…

- In martie urmeaza sa ajunga in Romania 2,6 milioane de doze de vaccin anti-COVID, iar in aprilie vor ajunge in tara peste trei milioane de doze, anunta Andrei Baciu, secretarul de stat in Ministerul Sanatatii, informeaza Agerpres. Andrei Baciu a precizat ca pana la sfarsitul lunii vor ajunge in tara…

- Romania a livrat sambata catre Republica Moldova primele doze de vaccin AstraZeneca. Este vorba despre 21.600 de doze, informeaza digi24 . In urmatoarele luni vor fi trimise si alte doze. „Romania isi tine promisiunea facuta de presedintele Iohannis catre Republica Moldova. Astazi livram primele doze…

- Guvernul a aprobat o ordonanta de urgenta prin care Romania acorda un ajutor de 20.000 de doze de vaccin anti-Covid Republicii Moldova. Aceasta este prima tranșa din totalul de 200.000 de doze care vor fi trimise statului vecin, a anuntat, miercuri, prim-ministrul Florin Citu.

- A opta transa de vaccin produs de Pfizer nu a mai ajuns in aceasta dimineata in Romania. Din cauza viscolului, avionul nu a mai decolat.Dozele respective nu au mai putut ajunge la aceasta ora. S ar putea sa ajunga azi, vedem, ori astazi, ori maine.Am vorbit cu Ministerul Apararii Nationale, sa vedem…