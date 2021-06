Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Citu a declarat, sambata, la Sibiu, ca nu se va lua nicio masura cu privire la companii din China care ar dori sa participe la implementarea 5G in Romania, el adaugand ca legea in domeniu, care a fost promulgata vineri, prezinta conditiile in care vor putea fi vandute licentele pentru…

- Premierul Florin Citu s-a referit la situatia legata de repatrierea trupului comandantului roman de nava decedat si care nu poate fi adus in tara din China, afirmand ca este sigur ca Ministerul Apararii face tot in acest caz. Florin Citu a fost intrebat sambata, intr-o conferinta de presa…

- Autoritatile chineze refuza repatrierea comandantului de nava, Dan Sandu, mort pe vas. Asiaticii se tem de tulpina indiana de Covid-19. Marinarul roman a murit in data de 19 aprilie la bordul unei nave sub pavilion Liberia. Nava a fost direcționata de proprietar spre un port din Indonezia, pentru debarcarea…

- Decesul comandantului roman de pe nava Vantage Wave a survenit pe neașteptate, in data de 19 aprilie, in timp ce se afla in portul Huangpu din Guangzhou, China. Vasul a venit din India, unde a incarcat 25.000 de tone de lingouri de aluminiu pe care le-a transportat in China. La patru zile dupa ce a…

- Dan Barna a fost intrebat, vineri, la Sibiu,despre amnarea Legii 5 G si afirmat: ”S-a clarificat acel aspect. Claudiu Nasui a discutat cu premierul. Este o solicitare a CE care spune ca, daca o astfel de reglementare, are si aspect tehnice, este necesar notificarea Comisiei, notificare care prevede…

- Pentagonul a informat miercuri ca urmareste racheta chineza care urmeaza sa faca în acest weekend o intrare necontrolata în atmosfera, cu riscul de a se prabusi într-o zona populata, noteaza AFP și Agerpres. Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, "a fost informat si stie…

- Hong Kong a suspendat, miercuri, vaccinare cu Pfizer-BioNTech, dupa ce autoritațile au fost inștiințate de distribuitor despre o problema de ambalare care afecteaza un lot de flacoane, informeaza Mediafax, care citeaza AP. Flacoanele de vaccin Pfizer-BioNTech cu numarul lotului 210102 au avut ambalajele…

- Ministrii apararii ai Statelor Unite si Japoniei au convenit, cu prilejul intalnirii desfasurate saptamana trecuta la Tokyo, sa coopereze strans in eventualitatea unor ciocniri militare intre China si Taiwan, a relatat duminica agentia Kyodo, citand mai multe surse guvernamentale, transmite Reuters,…