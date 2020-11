Stiri pe aceeasi tema

- Deficitul bugetar dupa primele zece luni din acest an este de 74,04 miliarde de lei, respectiv 7% din PIB, a anuntat joi, intr-o conferinta de presa, ministrul Finantelor, Florin Citu. "Deficitul dupa primele 10 luni este de 74,04 miliarde de lei, adica 7% din PIB. Din aceasta suma, 40,74…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, cea de-a treia rectificare bugetara din 2020, care majoreaza deficitul bugetar la 9,1% din Produsul Intern Brut, de la 8,6% din PIB estimat anterior. La rectificarea aprobata luni a fost avuta in vedere o contractie economica de 4,2%. "In sedinta de Guvern de…

- Guvernul a aprobat a treia rectificare bugetara din 2020. Cițu: Deficitul bugetar crește la 9,1% din PIB, respectiv 96 mld. lei, pe o contractie economica de 4,2% Guvernul a aprobat, in sedinta de luni, cea de-a treia rectificare bugetara din 2020, care majoreaza deficitul bugetar la 9,1% din Produsul…

- ”In sedinta de Guvern de astazi a fost aprobata cea de-a treia rectificare bugetara pe anul 2020. Prin aceasta rectificare, deficitul bugetar pentru anul 2020 a fost majorat la 9,1 % din PIB, respectiv 96 de miliarde de lei, construit pe o contractie economica de 4,2 la suta”, a anuntat Florin Citu,…

- Prognoza: Economia va crește cu 4,5% in 2021, dupa un declin de 4,2% in acest an. Cu cat se majoreaza salariile și numarul de angajați Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o revenire pe crestere a economiei romanesti in 2021, avansul Produsului Intern Brut fiind estimat la 4,5%, dupa…

- Comisia de Prognoza: Economia Romaniei va crește cu 4,5% in 2021, dupa un declin de 4,2% in acest an. Cu cat se majoreaza salariile și numarul de angajați Comisia Nationala de Strategie si Prognoza estimeaza o revenire pe crestere a economiei romanesti in 2021, avansul Produsului Intern Brut fiind estimat…

- Vicepreședintele PSD, Mihai Tudose, il contrazice pe ministrul Finanțelor, Florin Cițu. Tudose susține ca deficitul bugetar al Romaniei depașește 10%.„Desi ministrul Finanțelor, Florin Cițu, susține ca deficitul bugetar e in jur de 6 la suta, eu cred ca e peste 10%”, a spus Mihai Tudose, la…

- In primele noua luni ale acestui an au fost facute investiții de circa 30 de miliarde de lei. Romania este astfel singurul stat UE in care investițiile au influențat PIB-ul, arata ministrul Finanțelor,...