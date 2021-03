VIDEO Cîţu: Cu toţii ne dorim să revenim la normalitate; accelerăm campania de vaccinare Cu totii ne dorim sa revenim la normalitate, iar vaccinarea este cea mai rapida cale de a scapa de pandemie - a transmis miercuri premierul Florin Citu, care a anuntat ca va fi accelerata campania de imunizare. ''Peste 3.000.000 de doze de vaccin administrate pana in prezent! Vestea buna este ca 1 milion de oameni au castigat deja imunitate completa in urma administrarii celor doua doze. Avem doua milioane de persoane care au primit prima doza. Acceleram campania de vaccinare: in aprilie primim peste 3,3 milioane de doze de vaccin si peste 5 milioane de doze in luna mai. Vom creste capacitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Florin Cițu anunța cand vom putea RENUNȚA la purtatul maștii ”Depinde doar de noi sa revenim la normalitate” Premierul Florin Cițu a anunțat ca pana la finalul lunii martie, 2 milioane de romani vor fi vaccinați, adica aproximativ 10% din populația țarii. „Daca mergem cat mai multi sa ne vaccinam, in…

- De astazi incepe etapa a III-a de vaccinare anti-COVID-19, care se adreseaza populatiei generale. Peste 1,5 milioane de beneficiari sunt inscrisi pe platforma electronica, din care aproximativ 500.000 sunt din randul populatiei generale, a anuntat duminica premierul Florin Citu. ”Etapa a III-a de vaccinare…

- Primul Ministru a anunțat pe pagina de Facebook ca Romania primește peste 2,6 milioane de doze de vaccin numai in luna martie și ca spera ca imunitatea colectiva de 70% sa fie atinsa cat mai repede. „ Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate…

- Premierul Florin Cițu a anunțat ca, in curand, se va deschide si cea de-a treia etapa de vaccinare. Potrivit acestuia, scopul autoritaților este acela de atingere a imunitatii colective de 70%. ”Revenim la normalitate. Peste 300 de milioane de doze de vaccin anti COVID-19 au fost deja administrate in…

- "Un moment la care pe 27 decembrie ne uitam și ne doream sa vina cat mai repede. A venit și am ajuns la persoana vaccinata cu numarul un milion. Veți vedea ca lucrurile vor merge mult mai rapid de acum incolo. Ținta inițiala era sa avem un milion pana la sfarșitul lunii martie, am fost mai aproape.…

- In cadrul unei conferințe de presa organizate sambata, premierul Romaniei, Florin Cițu, a facut cateva declarații legate de procesul de vaccinare. Acesta a menționat ca se vor crea 200 noi centre de vaccinare, iar cadrele didactice sunt in procedura de vaccinare. Conform primului ministu, in zonele…

- Florin Cițu: "Campania de vaccinare merge bine. Toate tarile depind de numarul de doze de vaccin. Totusi, datele arata clar ca Romania este printre tarile care au pregatit foarte bine aceasta campanie. Continuam in acelasi ritm si pastram obiectivul de a vaccina 10,4 milioane de romani, cu ambele doze,…

- Campania de vaccinare merge bine, afirma premierul Florin Citu, mentionand ca pastreaza obiectivul ca 10,4 milioane de romani sa fie vaccinati, cu ambele doze, pana la sfarsitul lunii septembrie. "Campania de vaccinare merge bine. Toate tarile depind de numarul de doze de vaccin. Totusi, datele arata…