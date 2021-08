Prim-ministrul Florin Citu a anuntat, luni, ca urmeaza sa fie aprobata o hotarare de Guvern prin care vor fi infiintate 8.400 de posturi noi pentru militarii voluntari angajati pe baza de contract si subofiteri din zona operativa. Declaratia a fost facuta in cadrul festivitatii prilejuite de intoarcerea din misiune a celor 108 pompieri salvatori solicitati sa intervina in sprijinul omologilor eleni in vederea stingerii incendiilor care au devastat Grecia. Foto: (c) SILVIU MATEI / AGERPRES FOTO "Am luat deja masuri pentru consolidarea IGSU si a unitatilor subordonate. Urmeaza sa aprobam o hotarare…