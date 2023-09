Premierul Marcel Ciolacu a anunțat sambata ca adaosurile pentru unele alimente de baza vor fi plafonate pana la sfarsitul anului. Nivelul TVA pentru alimente si medicamente nu va creste peste valoarea de 9%. „La produsele alimentare si medicamente nu va creste TVA mai mult de 9%. Este corect acest lucru si o scumpire in zona de alimente si medicamente ar duce la o scadere a nivelului de trai al romanilor, cat si la o crestere a inflatiei. Am vorbit si de prelungirea Ordonantei cu plafonarea preturilor la produsele agricole si alimentare. Am vazut cu ce propunere a venit statul francez, cu un acord…