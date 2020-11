VIDEO Ciocniri între fanii argentinieni și poliție la priveghiul lui Maradona Poliția argentiniana și fanii lui Diego Maradona care se aliniasera pentru a ajunge la sicriul cu trupul neînsuflețit al legendei fotbalului s-au ciocnit joi în timp ce autoritațile au încercat sa opreasca accesul în Casa Rosada, palatul prezidențial, la 19.00 GMT, relateaza Reuters.

Imagini care au aparut în presa locala arata gaze lacrimogene, în timp poliția încearca sa opreasca mulțimea, disperata sa îi aduca un ultim omagiu lui Maradona care a murit miercuri, la vârsta de 60 de ani.

Mii de fani au stat la rând de joi dimineața… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

