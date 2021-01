Stiri pe aceeasi tema

- Imbracata in galben si cu parul coafat cu o coronita rosie, tanara poeta Amanda Gorman a captivat publicul miercuri in cadrul ceremoniei de investitura a lui Joe Biden, prin versurile sale care au facut apel la unitate in SUA, relateaza AFP. In varsta de numai 22 de ani, tanara originara din Los Angeles…

- Inaugurea lui Biden la Casa Alba. Președintele ales al SUA, Joe Biden, și viitoarea vicepreședinta Kamala Harris au ajuns miercuri la Capitoliu, unde vor depune juramantul in fața foștilor președinți Barack Obama, George W. Bush și Bill Clinton, dar in absența lui Donald Trump, relateaza AFP. Democratul…

- Derrick Evans, un legislator republican local din statul Virginia de Vest, care s-a filmat in timp ce lua cu asalt, alaturi de alți protestatari, cladirea Capitoliului, a fost arestat de FBI. Imaginile cu agenții FBI care il iau de acasa pe Derrick Evans au fost filmate in exclusivitate de postul local…

- Ministerul de Externe a transmis un mesaj, pe Twitter, in legatura cu protestele din Washington, unde susținatorii lui Donald Trump au ocupat cu forța cladirea Capitoliului. „Violențele de la Capitol Hill din Washington DC sunt ingrijoratoare și inacceptabile. Avem incredere in democrația americana,…

- La protestele din fața Capitol Hill, un participant a fost surprins de camerele NBC News fluturand steagul Revoluției Romane din 1989. Congresul american ar trebui sa confirme rezultatul alegerilor miercuri, iar Joe Biden sa fie inaugurat ca presedinte pe 20 ianuarie. Doar ca evenimentele au degenerat…

- Donald Trump, președintele american in exercițiu, a transmis un mesaj pe Twitter susținatorilor sai care au luat cu asalt cladirea Capitoliului, atunci cand Congresul SUA se intrunea pentru validarea rezultatelor alegerilor prezidentiale.