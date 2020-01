VIDEO China vrea să construiască în 10 zile un spital cu 1.000 de paturi pentru bolnavii infectați cu noul coronavirus China a demarat vineri în Wuhan (centru) construcția unui spital care ar urma sa fie gata în maxim zece zile și care va gazdui pâna la om mie de victime ale noului coronavirus, scrie presa chineza de stat, preluata de AFP.



Potrivit imaginilor difuzate de televiziuni, zeci de buldozere pregateau terenul pe care se va ridica spitalul, în acest oraș cu 11 milioane de locuitori aflat în centrul epidemiei.



Construcția ar urma sa fie gata într-un ritm record pentru acest spital de 25.000 de metri patrați și cu o capacitate de 1.000 de paturi, care va… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

