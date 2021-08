Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata in urma inundatiilor declansate de ploi torentiale in statul Merida, din vestul Venezuelei, informeaza DPA. ''Vorbim de 11 morti in urma ploilor torentiale din orasul Tovar si de doi copii care au murit in municipalitatea Pinto Salina, in orasul Santa…

- La cinci zile dupa seismul care a devastat sud-vestul Haiti si a lasat in urma aproape 2.200 de morti, provocarea consta in furnizarea in conditii de siguranta a ajutoarelor umanitare sutelor de mii de sinistrati, dintre care unii se afla in zone izolate, relateaza joi AFP. Potrivit Protectiei Civile…

- Ploile torentiale care s-au abatut asupra Japoniei de mai multe zile au plasat in alerta sud-vestul tarii si au provocat moartea a 6 persoane, in timp ce 4 sunt date disparute, precum si pagube la peste 4.000 de case, relateaza EFE. Agentia Meteorologica din Japonia (JMA) a emis luni noi alerte pentru…

- Cel putin 11 persoane au murit in estul Indiei, in urma unor ploi torentiale care au luat case si au provocat alunecari de teren, crescand bilantul musonului la peste 230 de morti, au anuntat sambata autoritatile, relateaza AFP.

- Cel putin 18 persoane si-au pierdut viata in statul Maharashtra din vestul Indiei in urma alunecarilor de teren si a viiturilor declansate de ploile torentiale musonice care au inundat zonele joase si au izolat sute de sate, au anuntat vineri autoritatile, informeaza Reuters.

- Cel putin 107 persoane au murit, iar alte cateva zeci sunt disparute din cauza inundatiilor produse in urma ploilor torentiale din vestul Germaniei, conform celui mai recent bilant anuntat de autoritati,...

- Cel putin 14 persoane au murit si doua sunt disparute in Kargazstan si Uzbekistan in urma unor alunecari de teren cauzate de ploi torentiale, au informat marti autoritatile din aceste doua tari din Asia Centrala, potrivit AFP. In imaginile difuzate pe retelele de socializare si in mass-media…

- Cel putin trei persoane au murit, iar altele au fost ranite in urma unei explozii produse marti la o conducta de petrol din sud-vestul Iranului, anunta autoritatile iraniene, conform agentiei Reuters. Deflagratia s-a produs la o conducta de petrol a complexului de extractie Cheshmeh Khosh,…