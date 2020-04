VIDEO Cel mai spectaculos exercițiu de gimnastică văzut în perioada izolării ​Mareția unui vis nu poate fi oprita de nicio perioada de izolare din lume, iar dormitorul personal se poate transforma în tot ceea ce-ți dorești. Vrei sa execuți un exercițiu la sol precum marile campioane? Foarte bine, atunci așa va fi, mai ales daca ai și ajutorul necesar din partea tatalui.



Reprezentația micuței Raquel poate servi foarte bine drept model pentru toți cei care sufera de pe urma inactivitații fizice din perioada izolarii - putem folosi spațiul pentru a ne <hrani> bucuria.



Reprezentația originala îi aparține în acest caz gimnastei Alexandra… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ​Ești în carantina, dar vrei cu orice preț sa exersezi lovitura de cap? În aceasta perioada a pandemiei de coronavirus, ideile înfloresc precum primavara de afara. Ce idee au gasit doi tineri puteți descoperi puțin mai jos. Habar nu avem cât este de dureroasa, imaginile vorbesc…

- Jocurile Olimpice de la Tokyo trebuiau sa se dispute in aceasta vara, dar pandemia de coronavirus i-a forțat pe oficialii competiției sa amane startul pana anul viitor. Unul dintre cei mai importanți și valoroși gimnaști romani, Marian Dragulescu, se afla in izolare la domiciuliu in acest moment și…

- Cosmin Girleanu este primul boxer roman calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo 2020.l-a invins la puncte (decizie 3-0) pe azerul Rufat Huseinov, in optimile de finala și astfel a primit biletul pentru Olimpiada . Presedintele Federatiei Romane de Box, Vasile Citea, a declarat, marti, ca obtinerea…

- In plina alerta din cauza epidemiei de coronavirus, delegația Romaniei de kaiac-canoe s-a intors din Italia, țara afectata de temutul virus. Pe aeroportul Henri Coanda, canotorul Constantin Diba a declarat ca "Olimpiada nu va mai fi la Tokyo, ci ori la Moscova, ori la Londra". Canotorul Constantin Diba…

- Liderul din topul jucatorilor profesioniști de tenis, spaniolul Rafael Nadal, 33 de ani, spune ca Jocurile Olimpice reprezinta competița suprema pentru un sportiv.Asta pentru ca se disputa din patru in patru ani, in timp ce turneele de Mare Șlem sunt in fiecare an. "Olimpiada este o competitie complet…

- Cu 19 trofee de Grand Slam câștigate și 84 de titluri ATP în cariera, Rafael Nadal știe cu siguranța care este, în opinia sa, cea mai importanta competiție sportiva. Se disputa o data la patru ani și este foarte greu de câștigat. Ce spune Rafa "Olimpiada…

- Presedintele Agentiei Nationale Antidoping (ANAD), Cristian Balaj, a declarat, ieri, intr-o conferinta de presa, ca lotul de haltere al Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo va fi format din maxim doi sportivi, unul la masculin si unul la feminin, ca urmare a cazurilor de dopaj aparute in ultima…

- Presedintele Agentiei Nationale Anti-Doping (ANAD), Cristian Balaj, a declarat, joi, intr-o conferinta de presa, ca lotul de haltere al Romaniei la Jocurile Olimpice de la Tokyo va fi format din maximum doi sportivi, unul la masculin si unul la feminin, indiferent de numarul celor calificati, din…