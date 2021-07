VIDEO Cel mai fierbinte loc din Canada a luat foc după valul de temperaturi record La o zi dupa satul Lytton din Columbia Britanica s-a confruntat cu cea mai ridicata temperatura înregistrata vreodata în Canada, rezidenților acestuia li s-a ordonat sa își evacueze locuințele datorita unui incendiu de vegetație care a cuprins localitatea, relateaza CNN.



Primarul Jan Polderman a emis ordinul de evacuare miercuri seara, potrivit unui comunicat de presa publicat de autoritațile locale.



&"Toți rezidenții sunt sfatuiți sa paraseasca comunitatea și sa se îndrepte spre o locație sigura&", afirma comunicatul.



Lytton, care se afla la 313 kilometri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

