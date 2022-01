Stiri pe aceeasi tema

- Un judecator din Georgia i-a condamnat pe Travis McMichael si pe tatal lui Gregory McMichael, vineri, la pedeapsa cu inchisoare pe viata fara posibilitatea eliberarii conditionate pentru ceea ce a numit „infioratoarea” crima din 2020 a lui Ahmaud Arbery, un barbat de culoare care facea jogging in cartierul…

- O fosta infirmiera care a ucis trei pacienti prin contaminarea perfuziilor intravenoase cu dezinfectant a fost condamnata la inchisoare pe viata marti de un tribunal din Japonia. In cursul procesului sau, Ayumi Kuboki, in varsta de 34 de ani, a recunoscut ca a ucis pacienti septuagenari si octogenari…