Avaria de la Blocul energetic nr. 3 de la Termoelectrica s-a produs urmare a termenului depașit al utilajului, potrivit concluziilor comisiei care a investigat cauzele producerii incidentului. Constantin Borosan, Secretar de stat la Ministerul Infrastructurii a declarat intr-o conferința de presa ca: „Termenul de exploatare al generatorului este de 25 de ani or, acesta a fost dat in folosința in anul 1980, respectiv termenul de utilizare a fost depașit demult”, transmite Realitatea.md. Unul din specialiști, care a participat in cadrul comisiei, Sergiu Tofilat a spus ca pentru a evita asemenea…