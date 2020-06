VIDEO: Câștigătoarea Vocea României, bruscată de poliţişti după ce copiii ei s-au urcat într-un tobogan Cantareata a povestit, pe pagina de Facebook, ca a fost apostrofata si luata de brat de doi politisti locali, dar si de paznicul unui parc, dupa ce copiii ei, care sufera de sindromul Down, au vrut sa se dea pe tobogan, spatiul respectiv fiind insa inchis. "Voi scrie cateva lucruri despre intamplarea de astazi din parc, despre ce inseamna lipsa totala de empatie si intelegere, cand la mijloc e o situatie mai dificila. Sau mai spe (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Caz incredibil – parinți, reținuți o jumatate de ora de poliție și sancționați pentru ca doi copii cu dizabilitați s-au urcat pe un tobogan in parc.Comentarii de la acest caz nu iși au rostul, astfel ca redam mai jos postarea de pe Facebook a unui tatic a fost puse intre o situație incredibila de de…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, ii invita pe copii ca pana vineri, la ora 12,00, sa ii trimita desene avand ca tematica perioada pandemiei de COVID-19, urmand ca pe 1 Iunie autorii lucrarilor "cu cel mai puternic mesaj" sa se intalneasca cu ministrul, medici, politisti, jandarmi, aviatori…

- Tudor Ionescu a anunțat pe pagina sa de Facebook ca a facut, deja, doua sesizari. EXCLUSIV. Viorica de la Clejani, primul interviu dupa accidentul Margheritei. "Copiii mei sunt vanati!" VIDEO "Am primit mai multe sesizari legate de legalitatea deținerii unui primat de un cetațean in…

- Silvana Riciu este insarcinata in 5 luni. Artista de muzica populara și soțul sau, Nicușor Ionița, vor deveni parinți pentru prima data. Silviana Riciu și Nicușor Ionița s-au casatorit in toamna anului trecut, in cadrul unei ceremonii discrete. Cantareața de muzica populara este insarcinata cu o fetița…

- Șapte persoane au fost reținute dupa scandalul din Blaj, la care au intervenit 30 de polițiști și jandarmi. Șase persoane au fost reținute pentru tulburarea liniștii publice, iar una pentru ca a postat pe Facebook comentarii la adresa forțelor de intervenție.

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a precizat, joi seara, raspunzand unei intrebari, ca ministrul Muncii, Violeta Alexandru, analizeaza o posibilitate tehnica valabila in conformitate cu Codul Muncii pentru supravegherea copiilor si dupa incetarea starii de urgenta, cand parintii revin la munca,…

- Aproape 100 de oameni din judetul Suceava au plecat in aceasta dimneata din localitatea Casvana spre aeroportul din Iasi. Intre cei care voiau sa ajunga la munca in strainatate erau insa si persoane aflate in localitatile din carantina. Nu este insa singurul incident. Si azi trei persoane din localitatile…