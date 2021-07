Zeci de protestatari antivaccinare s-au adunat, vineri, in fata resedintei premierului Israelului, Naftali Bennett, afirma surse citate de site-ul Ynetnews.com si de cotidianul The Jerusalem Post.

Manifestantii s-au adunat in fata resedintei premierului Naftali Bennett, in oraselul Ra'anana, situat in centrul Israelului.

Cinci protestatari au fost retinuti de politie sub acuzatia de perturbare a ordinii publice, scrie Mediafax.ro.

Protestele au izbucnit dupa ce premierul Naftali Bennett i-a criticat dur pe israelienii care nu accepta sa se vaccineze anticoronavirus. "Sarcina…