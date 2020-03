Stiri pe aceeasi tema

- Mii de spanioli din diverse orase au iesit, sambata noapte, la ferestre si pe balcoane, pentru a multumi cu aplauze si urale profesionistilor din domeniul sanitar care ii ingrijesc zilele acestea, in spitale si la domiciliu, pe cei bolnavi de COVID-19. Dupa declararea starii de alerta, Guvernul spaniol…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, susține ca spațiile de carantina sunt ocupate in proporție de 100%, șapte locații fiind analizate pentru a putea adaposti persoane suspecte de coronavirus. Edilul spune ca a...

- Primarul general, Gabriela Firea, anunta, vineri, ca s-au asigurat 198 de locuri noi de carantina, in mai putin de 24 de ore dupa ce a adresat solicitarea catre hotelieri, iar alte sapte cladiri sunt in analia. Toate ofertele de cladiri care sunt in Bucuresti vor fi transmise catre administrare primariilor…

- Epidemia ia amploare si cauzeaza anularea si suspendarea tot mai multor evenimente. Dupa ce un fotbalist de la Juventus a fost depistat cu COVID-19, acum si Realul a fost zguduit de o veste alarmanta.

- India a suspendat pana la data de 15 aprilie acordarea oricaror vize turistice si a decis sa plaseze in carantina calatorii veniti din sapte tari afectate de coronavirus, a anuntat guvernul de la New Delhi, transmite AFP. 'Toti calatorii veniti din sau care au vizitat China, Italia, Iran, Coreea…

- Autoritațile vor extinde, de miercuri dimineața, lista „zonelor roșii” pentru a include nordul Franței și Madridul, unde au fost inregistrate multe cazuri de coronavirus. Anunțul a fost facut de secretarul de stat din Ministerul Sanatații Nelu Tataru, la Digi24. In aceste condiții, oamenii care vin…

- Vantul face ravagii in Nordul Tarii. Foile de ardezie de pe acoperisul Colegiului Politehnic din Balti au fost aruncate in aer. Imaginile au fost postate de un martor ocular pe o retea de socializare. Totodata, un alt martor a expediat redactiei Publika.

- FCSB. La 20 de ani, Olimpiu Moruțan e aproape de a-și implini visul din copilarie: sa fie campion al Romaniei. Internaționalul U21 a devenit un om important in echipa lui Vintila in ultima parte a anului trecut - Olimpiu, un meci bun pentru voi, cu o echipa importanta. - Suntem foarte fericiți ca nu…