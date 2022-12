VIDEO. Carambol cu 200 de mașini implicate, produs din cauza ceții O persoana a murit miercuri dupa ce peste 200 de autovehicule au fost implicate intr-o coliziune in lant produsa pe un pod din orasul chinez Zhengzhou din cauza cetii dense, au relatat echipele de interventie si postul public de televiziune CCTV, potrivit Reuters. In imaginile si inregistrarile publicate pe retelele de socializare se pot vedea […] The post VIDEO. Carambol cu 200 de mașini implicate, produs din cauza ceții appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

- O persoana a murit miercuri dupa ce peste 200 de autovehicule au fost implicate intr-o coliziune in lant produsa pe un pod din orasul chinez Zhengzhou din cauza cetii dense, au relatat echipele de interventie si postul public de televiziune CCTV, potrivit Reuters.

