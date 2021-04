VIDEO: Cantareata italiana Milva a murit la 81 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Cantareata italiana Milva, interpreta unor cunoscute slagare ale anilor 1960-1970, a decedat la varsta de 81 de ani, a declarat sambata fiica artistei pentru agentia italiana de presa ANSA, informeaza DPA. Milva, pe numele real Maria Ilva Biolcati, cunoscuta in Italia si sub numele ''La Rossa''…

- Decesul Barbarei Ann („Barby) Kelly a fost confirmat de purtatorul de cuvant al trupei. Fosta vedeta pop a murit la varsta de 45 de ani, in somn. Ea s-a retras de pe scena muzicii pop in 1999, deoarece suferea de o boala psihica si avea nevoie de ingrijire permanenta.

- Accident rutier grav pe DN2A. Un barbat a murit dupa ce a traversat prin loc nepermis.Accidentul rutier a fost anuntat la ora 21, printr un apel la 112.Potrivit informatiilor, un pieton, barbat, a murit dupa ce a traversat prin loc nepermis, pe DN 2A, la intrare in localitatea Mihail Kogalniceanu.La…

- VIDEO| Doua paciente au MURIT dupa transferul la Spitalul Foișor. Raed Arafat: „Sincer, ne pare rau” Raed Arafat a anunțat ca un pacient care urma sa fie transferat de la Spitalul Universitar la Spitalul Foisor a decedat in urma unui stop cardiac inainte de a fi preluat de ambulanta. Alte doua paciente…

- Cantareata de muzica lautareasca Gabi Lunca, care fusese infectata cu noul coronavirus si se afla internata in spital, a murit, vineri seara, la varsta de 82 de ani. „Dupa 23 ani, din nou impreuna! Canta impreuna Celui pe care L-au iubit si L-au slujit o viata intreaga! O sa ne revedem…”, a scris, vineri…

- Inca un nume mare al muzicii de petrecere a murit, vineri noaptea. Cantareața de muzica populara și lautareasca Gabi Lunca a decedat, la varsta de 83 de ani, la Spitalul din Ilfov, rapusa de...

- Un barbat a murit intr-un accident de circulatie care a avut loc miercuri seara in apropierea localitatii Pestisu Mare, pe soseaua care face legatura intre municipiile Deva si Hunedoara, victima aflandu-se pe locul din dreapta al unei masini care a lovit un copac si s-a rasturnat apoi in afara partii…

- Un barbat de 26 de ani, un om al strazii fara adapost, a fost injunghiat cu un cutit in plina strada, in apropierea Garii de Nord din Timisoara. Acesta nu a supravietuit atacului, astfel ca a decedat in ambulanta care a sosit pentru a-i acorda primul ajutor. Barbatul de 26 de ani a decedat…