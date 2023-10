Stiri pe aceeasi tema

- Delegatia cancelarului german Olaf Scholz, care se imbarcase pe aeronava care trebuia sa plece din Tel Aviv spre Cairo, a fost forțata sa paraseasca brusc avionul din cauza unei alarme de atac cu racheta, informeaza marti DPA, preluata de Agerpres.

- Forțele de Aparare ale Israelului cer ca toti civilii din orașul Gaza sa fie evacuati. Oamenii sunt sfatuiti sa isi paraseasca locuintele si sa se mute in partea de sud a enclavei, pentru propria lor siguranța și protecție si pentru a nu fi transformati de teroristii Hamas in scuturi umane. „Organizația…

- 300 de cetateni romani care au solicitat sprijin in vederea revenirii in tara din Israel urmeaza sa ajunga acasa in cursul zilei de joi, a declarat, pentru Agerpres, purtatorul de cuvant al MAE, Radu Filip. Romanii care se afla pe teritoriul Israelului se pot adresa Ambasadei la Tel Aviv. Radu Filip…

- In Ierusalim si Tel Aviv au rasunat luni la pranz sirenele, in a treia zi a razboiului dintre Israel si Hamas, relateaza CNN, informeaza News.ro. Hamas a anunțat pe canalele de comunicare Online ca lanseaza atacuri in aceste zone, ca raspuns la ofensiva demarata de armata israeliana. Un producator CNN…

- Un roman aflat in stare de ebrietate a avariat ușa unui avion care se pregatea sa zboare de la Zaragoza spre București. Cursa a fost amanata, iar pasagerii au fost evacuați. Zborul Wizz Air, de la Zaragoza spre București, era programat sambata, 30 septembrie, la ora 9:15, insa, din cauza romanului aflat…

- Grecia va oferi un sejur gratuit de o saptamana in Rodos in 2024 turiștilor ale caror vacanțe au fost intrerupte de incendiile de vegetație. Turismul este principalul motor al economiei Greciei, care a ieșit din criza datoriilor in 2018, iar Rodos, a noua insula ca marime din estul Marii Mediterane,…